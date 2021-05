Es ist ein Montagabend im August 2020 als der Angriff beginnt. Die Mitarbeiter des Chemnitzer IT-Dienstleister IBES sind zu dem Zeitpunkt schon zu Hause. Ein Verschlüsselungstrojaner, eine sogenannte Ransomware, hat sich Zugriff auf die Computersysteme verschafft. Am Dienstagmorgen wird die Attacke bemerkt, die betroffenen Systeme sofort isoliert. "Für uns hielt sich der Schaden glücklicherweise in Grenzen", sagt Firmenchef Jens Schwendel rückblickend dem MDR. "Zwei Tage nach dem Angriff konnten unsere Mitarbeiter bereits wieder arbeiten. Alle relevanten Daten und Systeme konnten aus dem Backup wieder hergestellt werden"

Hacker nehmen Mittelständler ins Visier

Der Mittelständler aus Chemnitz mit rund 50 Mitarbeitern war ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Ziel eines Angriffs mit Hilfe einer Ransomware ist die Verschlüsselung von Daten, Betroffene können nicht mehr selber darauf zugreifen. In einigen Fällen drohen die Erpresser auch mit der Veröffentlichung interner Daten. In der Regel wird Lösegeld in unterschiedlicher Höhe gefordert, gezahlt werden soll mit Kryptowähung, etwa Bitcoins. Die Kriminellen versprechen im Falle einer Zahlung die Entschlüsselung der Daten – ob sie sich daran halten, ist eine andere Frage.

Bei IBES waren die Hacker durch "menschliche Fahrlässigkeit", wie Schwendel sagt, ins System eingedrungen. Tatsächlich fanden die Chemnitzer auf ihrem Server schließlich eine Datei mit einer Zahlungsforderung. "Nachgekommen sind wir der nicht", sagt Geschäftsführer Schwendel. Ransomware ist Schadsoftware, die Computer sperrt und Dateien verschlüsselt. Bildrechte: imago images/Shotshop

Geholfen habe vor allem, dass bei den Chemnitzern die IT-Expertise direkt im Haus saß. So hätte der Angriff schnell beendet werden können und sei letztlich relativ glimpflich ausgegangen. Dennoch: Viele Mitarbeiter mussten ihre Arbeiten für einen Tag unterbrechen. "Gegenüber unseren Kunden sind wir damit sehr offen umgegangen", sagt Schwendel. Die Polizei habe man hingegen nicht hinzugezogen. "Letztlich wollten wir den Angriff schnell vom Tisch bekommen. Dank unserer eigenen Expertise konnte der Vorfall lückenlos aufgeklärt werden."

Polizei bleibt oft außen vor

Schwendel weist damit auf ein Problem hin: Den betroffenen Unternehmen geht es vor allem darum, schnell wieder in den normalen Betrieb übergehen zu können. Die Polizei will vor allem die Täter ermitteln. Dass Beides funktioniert, ist Aufgabe von Beamten wie Henrik Hohenlohe. Er ist Leiter des Cybercrime Competence Center beim Landeskriminalamt (LKA) Sachsen und sagt: "Die Intensität von Angriffen durch Ransomware hat in den vergangenen Jahren zugenommen, mittlerweile stellen sie die größte Bedrohung für kleinere und mittlere Unternehmen dar."