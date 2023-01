Illegale Bankgeschäfte Durchsuchungen und Haftbefehle in neun Bundesländern wegen Schneeballgeschäften

Wegen des Verdachts illegaler Bankgeschäfte hat die Polizei am Dienstag Immobilien in neun Bundesländern durchsucht. Schwerpunkte seien Eichigt im sächsischen Vogtland und Halle in Sachsen-Anhalt gewesen, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Insgesamt waren mehr als 230 Polizisten im Einsatz, sie beschlagnahmten zahlreiche Unterlagen, elektronische Datenträger, viel Bargeld und Wertgegenstände. Zudem wurden fünf Haftbefehle vollstreckt.