Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Donnerstagvormittag die zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Politik und Wirtschaftsvertreter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen blicken deshalb besorgt auf den kommenden Winter.

Dulig: "Müssen uns auf den Winter vorbereiten"

Die sächsische Regierung hat Verbraucher und Unternehmen im Freistaat zu einem sparsamen Gasverbrauch aufgerufen. Es gebe derzeit noch keine Mangellage, betonten Energieminister Wolfram Günther und Wirtschaftsminister Martin Dulig. Die Ausrufung der Alarmstufe 2 zeige aber, dass man sich in einer ernsten Lage befinde.



Man könne jetzt die Versorgungssicherheit gewährleisten, so Dulig. Aber: "Es gibt bisher keine Szenarien, die uns sicherstellen, dass wir im Winter ausreichend Gas zur Verfügung haben". Deshalb brauche man in den nächsten Wochen und Monaten eine Verhaltensänderung in der Bevölkerung und der Wirtschaft. Man müsse dringend sparen.

Wir müssen uns auf den Winter vorbereiten. Man kann jetzt nicht mit dem Prinzip Hoffnung arbeiten: Hoffentlich geht es gut. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir im Winter vor Problemen stehen. Martin Dulig sächsischer Wirtschaftsminister

Der neuerliche Appell sei nötig, weil das aktuelle Geschehen bisher nicht zu einem geänderten Verhalten geführt habe. Der Gasverbrauch sei nicht signifikant zurückgegangen.

Nach Angaben von Günther hat Russland in den vergangenen Tagen die Durchleitung von Erdgas durch die Pipeline Nordstream 1 um 60 Prozent reduziert: "Das bedeutet, dass wir aktuell unser Gasspeicher nicht so auffüllen können, wie wir das wollen." Russlands Präsident Wladimir Putin spiele am Gashebel. Günther rechnet aber nicht mit einem sofortigen und akuten Anstieg der Gaspreise.

IHK Chemnitz: "Dogmatische Denkverbote über den Haufen werfen"