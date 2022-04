Für den Klimaschutz sei das vertretbar, sagt Möst. Die EU mache ja Vorgaben, wie viel CO2 in Europa in bestimmten Zeiträumen ausgestoßen werden dürfe. Was man jetzt extra emittiere, müsse man dann später einsparen: "Eine heute längere Laufzeit von Kohlekraftwerken würde sich per se in Europa nicht unbedingt auf mehr Emissionen auswirken, sodass man durchaus sagen kann: Heute benötigt man diese Flexibilität, heute wäre es eine hilfreiche Kapazität im Markt. Deswegen spricht nichts dagegen, die einfach länger laufen zu lassen", erklärt Möst.