So werden Singles und Unverheiratete zur Kasse gebeten

Im Vergleich zu Singles kommen Familien steuerlich deutlich besser weg. Vor allem wenn die Eltern verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben und es einen Hauptverdiener gibt. Laut OECD liegt deren Abgabenlast bei 32,7 Prozent. Das liegt vor allem am Ehegattensplitting. Das gibt es seit 1958 in Deutschland. "Das bedeutet, dass das gemeinsame Einkommen zusammengeschmissen wird, dann durch die Hälfte geteilt und dann die Steuerbelastung auf die Hälfte des Einkommens verdoppelt wird. Also es wird so getan, als ob jeder Partner die Hälfte des gemeinsamen steuerpflichtigen Einkommens verdienen würde. Und das bedeutet dann eben einen Vorteil, wenn die Einkommen unterschiedlich sind. [...] Wenn eben ein Partner sehr viel verdient und der andere nichts, dann hat man einen deutlichen Steuervorteil", sagt Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.