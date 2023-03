Doch was sagen Hersteller zum Gesetzesentwurf? Das Unternehmen BSH, also Bosch-Siemens-Hausgeräte, teilte MDR AKTUELL schriftlich mit: "Wir begrüßen grundsätzlich Bestrebungen, Reparaturen zu fördern. Regularien sollten idealerweise EU-weit Gültigkeit besitzen, um einen regulatorischen Flickenteppich zu vermeiden. Natürlich können wir nicht grundsätzlich ausschließen, dass Defekte an unseren Geräten auftreten. Da eine Reparatur in der Regel jedoch nachhaltiger als ein Geräteaustausch ist, sichert unser Reparaturkonzept den Zugang zu Ersatzteilen über einen langen Zeitraum. Über 350.000 Ersatzteile sind ständig verfügbar."

Doch im Alltag sei das mit den Ersatzteilen so eine Sache, sagt Marco Sachse. Er ist Geschäftsführer vom Hausgeräte-Service Sachse, repariert unter anderem Waschmaschinen oder Geschirrspüler. Sachse nennt den Zustand aktuell chaotisch: "Wenn Sie irgendein vermeintlich gutes Gerät irgendwo kaufen und nach drei Jahren geht das kaputt, dann rufen Sie uns an und ich muss Ihnen sagen: Das ist in China hergestellt, da gibt es hier in Europa keine Ersatzteile. Sie müssen sich was Neues kaufen."