Laut Umweltbundesamt in Dessau (UBA) verwertet die Abfallwirtschaft die gesammelten Kunststoffabfälle nahezu vollständig. 2019 hatte sie 46 Prozent aller gesammelten Kunststoffabfälle werkstofflich und weniger als ein Prozent rohstofflich verwertet. "53 Prozent der Abfälle wurden energetisch verwertet", informiert das UBA. Heißt: Diese Plastikmüllmengen landeten als Brennmaterial in Öfen und Heizanlagen. Die Übersicht für 2019:

Was bedeutet werkstoffliches und rohstoffliches Recycling? Unter werkstofflichem Recycling werden Verfahren verstanden, bei denen die Struktur nicht wesentlich verändert wird und der Kunststoff als Material erhalten bleibt. Beim rohstofflichen Recycling wird mittels chemischer Verfahren die Struktur des Kunststoffs in ihre einzelnen chemischen Grundbausteine zerteilt. Abhängig vom Verfahren des chemischen Recyclings können die Produkte dessen dann als Grundstoffe in der Industrie verwendet werden. Quelle: Umweltbundesamt

Die Statistiken bewertet der Politikinsider auf EU-Ebene, Helmut Maurer, kritisch. In der ARD-Dokumentation "Die Recyclinglüge" sagt Maurer, der seit mehreren Jahren für die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission arbeitet: "Das, was die Bürger immer glauben, was Recycling eigentlich sei, nämlich der Ersatz virginer* Rohstoffe in der Produktion, der findet nur marginal statt." Und: "Recycling ist nicht das, was wir glauben."