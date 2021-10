In der Fabrik von Holger Sasse riecht es nach Holz. Der Unternehmer stellt in Aschersleben Bretter her. Allerdings nicht aus Bäumen. Seine Firma Novo-Tech verschmilzt Sägemehl mit einem Kunststoffgranulat zu wetterfesten Terrassendielen. Unablässig transportieren Fließbänder sie aus seiner Anlage: "Die sind sogar noch warm diese Bretter hier. So kommen die aus der Extrusion, wo man etwas erwärmt, eine Masse in eine Plastizität bringt, sie dann durch eine Düse drückt, um dann ein Brett daraus zu machen. Die oberen, die jetzt kommen, sind so 45 Grad."