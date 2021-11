Man kann es drehen wie man will, so richtig zufriedenstellend ist weder der alte Zustand noch der neue. Bisher war es so: Banken und Sparkassen glaubten, dass es reicht, Verbraucher über geänderte AGB zu informieren - und das betraf gerne mal die Preise. Wer nicht innerhalb einer Frist widerspricht, hat damit stillschweigend zugestimmt.

Das ist vielleicht bequem für den Verbraucher, aber wer möchte schon ganz bequem immer mal wieder mehr bezahlen? Es war diese Gutsherrenart, an der sich die Verbraucherschützer gestört haben. Deshalb klagte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Am Ende zog der Bundesgerichtshof im April 2021 den Stecker.

Aus welchen Gründen (Lethargie, Desinteresse, intellektuelle Überforderung, Unbeholfenheit, Krankheit oder tatsächliches Einverständnis) er [der Verbraucher] untätig bleibt, hat auf die Rechtswirkungen der Klausel keinen Einfluss. Die Klausel läuft deshalb gerade gegenüber ungewandten Verbrauchern tatsächlich auf eine einseitige, inhaltlich nicht eingegrenzte Änderungsbefugnis der Beklagten [Bank] hinaus. Aus der Urteilsbegründung des BGH

Wie werden mir die neuen AGB zugestellt?

In der Folge schreiben also nun die betroffenen Banken ihre Kunden an und bitten um das Einverständnis. Dabei haben weder die Richter noch die Verbraucherzentralen darauf bestanden, dass dafür der Postweg nötig ist und erst recht kein dicker Umschlag. Einige Banken stecken nämlich ein halbes Buch in das Kuvert - die AGB in Schönschrift - bei anderen Banken bekommen die Kunden eine Mail oder eine Nachricht ins Online-Postfach.

In diesen Fällen reicht beim Einloggen oft auch ein Klick und die Sache ist erledigt. Im Zweifel ist der Kunde übrigens selbst schuld und sollte einmal (online) überprüfen, welchen Kontaktweg man eigentlich für solche Dinge vereinbart hat. Das lässt sich oft recht einfach ändern. Doch zurück zum Thema: Was "unterschreibt" man da eigentlich? Gibt es da irgendwelche versteckten Gemeinheiten? Unter die Lupe nehmen: Was gilt es bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Banken online zu überprüfen? Bildrechte: Colourbox.de

Ist das Misstrauen gerechtfertigt?

Jein, sagt die Verbraucherzentrale. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir zu unserer Bank bereits ein Vertragsverhältnis haben. Als wir vor Jahren in diesen Bund - oft fürs Leben - eingetreten sind, waren wir möglichweise noch nicht ganz so kritisch und haben die AGB allenfalls abgeheftet, aber doch bitte nicht ernsthaft gelesen.

Dass das jetzt flächendeckend anders gehandhabt wird, das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber dass man uns - anders als bei der ersten Unterschrift - nun grundsätzlich irgendwelche Gemeinheiten unterjubeln will, das glauben die Verbraucherschützer nicht. Stichproben haben jedenfalls keine Auffälligkeiten ergeben.

Da war nichts, schlicht und ergreifend, weil die Banken natürlich auch wissen, dass wir da einen Riesensturm lostreten würden. Kerstin Föller, Rechtsanwältin bei der Hamburger Verbraucherzentrale