Sondierungsgespräche Mitteldeutsche Unternehmer blicken erwartungsvoll nach Berlin

Dagegen trifft eine andere Partei bei so manchem Unternehmer auf Vorbehalte. Bei der Fachkräftekonferenz vom Verein "Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen" in Dresden sagt Vorstand Robert Czajkowski, dass die AfD in Sachsen so stark abgeschnitten habe, mache ihm große Sorgen. "Wir glauben, dass da ein großer Schatten auf Sachsen fällt, Sachsen noch mehr in dieser Hinsicht in den Fokus rückt und vielleicht über Gebühr abgestraft werden wird. Dass Menschen sich fragen, wieso in einem Land wie Sachsen gegen den bundesdeutschen Trend eine Verstärkung dieser Tendenzen stattfindet."