Das Auswärtige Amt hat Urlaubern Unterstützung zugesagt, die von der Insolvenz betroffen sind. Ein Sprecher sagte am Montag in Berlin, das Auswärtige Amt stehe auch über seinen Krisenstab in einem engen Austausch mit dem Deutschen Reiseverband und dem Reiseversicherungsfonds, um sich ein genaues Bild über die Lage zu verschaffen. Es würden keine Pauschalurlauber "im Regen stehen gelassen".