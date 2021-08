Eine Acht mit zwölf Nullen. Acht Billionen Euro werden die privaten Haushalte in Deutschland bald auf der hohen Kante haben. Das prognostiziert die DZ Bank, das Spitzeninstitut für alle Volksbanken und Raiffeisenbanken. Die Corona-Krise habe großen Anteil an dieser Entwicklung, sagt DZ Bank-Ökonom Michael Stappel: "In den fünf Quartalen von Anfang 2020 bis Anfang 2021 haben die Deutschen über 150 Milliarden Euro zusätzlich gespart – also mehr als das, was in der Vergangenheit der Fall war. Ein riesengroßer Betrag."