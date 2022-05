Der Professor für Politikwissenschaft am Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln erklärt, dass, wenn "man weiter den Arbeitsmarkt dereguliert und prekäre Beschäftigungsverhältnisse überhandnehmen lässt, dann wird es natürlich im Alter auch schwieriger, für die Menschen eine auskömmliche Rente zu haben ." Ähnliches gelte für die Altersvorsorge: Werde diese weiter privatisiert, also den Menschen selbst überlassen wie bei der Riester-Rente, "dann besteht das Risiko, dass gerade Geringverdienerinnen und Geringverdiener für ihr Alter nicht vorsorgen können."

Um dies zu verhindern "muss der Sozialstaat ausgebaut werden, so dass Menschen im Alter in Würde leben können", sagt Butterwegge. Wenn Krisen wie die aktuellen hinzukommen – Inflation, steigende Energie- und Lebensmittelpreise – dann sei es für ältere Menschen besonders schwierig. "Weil sie eben das Haus selten verlassen. Das heißt, sie heizen relativ viel. Sie sind auch eher für Kälte anfällig als junge Menschen." Wenn sich im selben Maße die Preise erhöhten wie bisher, dann seien alte Menschen mit kleinen Renten die Hauptbetroffenen.

Für die Rentner gehe es dann darum, ausreichend heizen und essen zu können, so Butterwegge. Von einem Urlaub sei dann keine Rede mehr und sie könnten in dieser reichen Gesellschaft überhaupt nicht mehr mithalten.

Das wiederum führe zur Vereinsamung der Betroffenen, denn ohne Geld gebe es kaum Beteiligungsmöglichkeiten: "Man kann ja kaum irgendwohin gehen, ohne dass man Geld ausgeben muss. Also der Besuch eines Kinos, eines Theaters, mal in ein Restaurant zu gehen. All das fällt weg, wenn das Geld dafür nicht reicht", sagt Butterwegge im Interview mit MDR exakt. So könnten eventuell auch Freunde nicht mehr getroffen werden.