6,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zahlten Steuern und müssten daher auch eine Steuererklärung abgeben, teilt das Statistische Bundesamt MDR AKTUELL mit. Die Zahl stammt aus dem Jahr 2017. Sie ist also schon etwas älter, was an der Langwierigkeit von Steuererklärungen liegt, aber sie ist die aktuellste.