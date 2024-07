Jutta Hilpert lässt den Motor eines Kleinbusses an und fährt los. Die sechs Plätze hinten sind frei. Sie ist 68, braungebrannt, hat kurze blonde Haare und ein freundliches Lächeln im Gesicht. Zum zweiten Mal an diesem Tag fährt sie von ihrer Wohnung zu einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Diese holt sie jeden Tag morgens ab, fährt sie zur Arbeit in die Werkstatt und holt sie am frühen Nachmittag wieder ab.