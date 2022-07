Förderprogramm Kritik an neuen Richtlinien für energetisches Bauen

Gebäude verbrauchen in Deutschland etwa 35 Prozent der Energie und verursachen etwa 30 Prozent der CO₂-Emissionen. Hier setzt das Förderprogramm des Bundes zur energetischen Sanierung an. Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie heißt es auf Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich: "Ziel ist, dass möglichst viele Menschen vom Förderprogramm profitieren, damit sie Energiefresser wie alte Fenster, Türen und Gasheizungen austauschen, Häuser und Wohnungen sanieren und so Energiekosten einsparen."