Die Folgen würden die Elektronikbranche noch Monate beschäftigen, glaubt Dünkelmann. "Das sind Faktoren, die wir hier von Deutschland aus gar nicht beeinflussen oder steuern können, weil Sie die Ware schlicht und ergreifend nicht bekommen." Das sei ein Gleichgewicht in der Weltwirtschaft, was sich jetzt erst wieder – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion – einpendeln müsse. "Und da hilft nichts anderes als abwarten."