Kurzarbeit, Hilfen für Soloselbstständige und für Unternehmen – das alles wurde in den vergangenen Monaten immer aufs neue diskutiert, bewilligt und verlängert. Doch jetzt rückt noch ein anderer Aspekt in den Vordergrund: Was ist eigentlich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die seit einem Jahr kaum arbeiten dürfen? Ihre Angestellten sind in Kurzarbeit, sie selbst zehren meist von Reserven.