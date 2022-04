Der Süßwarenhersteller Ferrero ruft Kinderschokoladen-Produkte auch in Deutschland zurück. Als Grund nannte das Unternehmen den Verdacht auf Salmonellen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA waren mehr als 60 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, an einer Salmonellen-Infektion erkrankt. Der Konzern sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Bisher sei keines der Produkte positiv auf Salmonellen getestet worden und es habe noch keine Beschwerden von Verbrauchern gegeben.

Auch in Großbritannien und Frankreich wurden Ferrero-Produkte aus den Supermarktregalen entfernt. Alle Artikel in einer Menge von mehreren Hundert Tonnen Schokolade wurden laut Ferrero in derselben Fabrik in Belgien hergestellt.