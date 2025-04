"Man kann das gut finden oder nicht, aber am Ende geht es um den Erhalt der Industriearbeitsplätze. Von diesen Industriearbeitsplätzen, die tarifiert sind, partizipiert die ganze Stadt", sagt Alstom-Betriebsratsmitglied Toni Menzel Mitte April 2025 im MDR-Magazin Umschau dazu. Die Stadt hat rund 55.000 Einwohner. Befragte Passanten sprechen offen über ihre Ängste. "Wenn die alle am Rad drehen, kann es natürlich sein, dass sie hier angreifen, weil es ja hier gebaut wird", sagt eine junge Frau. "Diese Fokus-Verschiebung, von einer Stadt, die vorher unbedeutend war, und jetzt wichtig in Kriegsproduktion ist, ist meines Erachtens nicht richtig", äußert sich ein Familienvater. Mitarbeiter im Unternehmen sehen nun vor allem Arbeitsplätze gesichert. "Die Mehrheit der Kollegen sagt, wir haben einen Job, wir wollen den Job behalten und wir haben zuhause Familien zu ernähren", so Alstom-Betriebsrat Menzel. Bisher ist die KNDS-Übernahme in Görlitz eine Ausnahme-Ansiedlung im Osten.

Anfang 2026 sollen die ersten Panzerteile geliefert werden können. Der baldige Arbeitgeber KNDS hat den Waggonbauern versichert, dass in Görlitz ausschließlich Panzerteile für Bundeswehr und NATO gebaut werden. Mindestens die Hälfte der 700 Mitarbeiter kann am Standort bleiben und für alle anderen wird es eine sozialverträgliche Lösung geben. "Es ist vielleicht nicht die Lösung, die sich jeder gewünscht hatte. Abgesehen davon werden wir hier hoffentlich für die Stärkung unserer Bundeswehr bauen und dazu beitragen, gerade Frieden zu sichern", so Octavian Ursu, der Bürgermeister von Görlitz (CDU), zur Stimmung in der Stadt.

Die Firma Nordmetall in Neukirchen, nahe Chemnitz, testet vor allem Panzerstahl auf alle möglichen Belastungen, denen er im Kampfeinsatz ausgesetzt ist. Ihr Hauptkunde ist die Bundeswehr, aber auch die großen Systemhäuser Rheinmetall und KNDS lassen dort forschen. 17 Mitarbeiter gibt es aktuell in der über 20 Jahre alten erzgebirgischen Firma. "Ich glaube, im Detail wissen viele Menschen nicht, was konkret hier am Standort passiert. Wir sind ein sehr spezialisiertes Unternehmen", sagt Geschäftsführer Norman Herzig. "Da sind wir auch die einzigen, die solche Panzerstähle bei hohen Geschwindigkeiten und in der Dicke prüfen können", erklärt er. Die Akzeptanz für den Dienstleister der Bundeswehr ist mitunter aber verhalten. Der Bürgermeister von Neukirchen möchte sich gegenüber der Umschau nicht zur Nordmetall GmbH äußern.