Der Wasserstoff dient dann anderen Betrieben als Energielieferant. Rund 40 Prozent des dort angelieferten Gases wird zu Wasserstoff verarbeitet. "Und ein Stopp dieser Lieferung wäre ein Riesenproblem. Wir könnten schlicht die Produktion nicht aufrecht erhalten." Der Ausfall der Produktion in Leuna würde wiederum andere Betriebe beeinflussen, so zum Beispiel in Zeitz. Das erklärt Arvid Friebe, Manager des Industrie- und Chemiepark Zeitz: "Gehen in Leuna die Lichter aus, gehen sie auch in Zeitz aus. […] Wenn der Wasserstoff aus Leuna nicht kommt, können die Betriebe hier am Standort in Zeitz auch nicht mehr produzieren."