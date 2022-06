Gazprom liefert weniger So steht es um die Füllstände der Gasspeicher

Immerhin: Es gibt noch Gas am Markt. Ob das so bleibt, wenn Gazprom weiter drosselt und die Tage kälter werden, ist unklar. Timm Kehler vom Branchenverband befürchtet Engpässe – zumindest mittelfristig: "Die Probleme dürften sich erst gegen Frühjahr im Falle eines kalten Winters äußern, weil erst dann die wirklich kalten Tage kommen, weil auch dann die Speicher ein Stück weiter geleert wurden. Und erst dann kommen wir in eine Situation, in der eine Mangellage entsteht, die dann auch zu Abschaltungen, beispielsweise bei industriellen Verbrauchern, führen kann."