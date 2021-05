Gerit Schulze: Die Unsicherheit bei den Investoren sehen wir auf jeden Fall, weil jederzeit neue Sanktionsrunden drohen können. Deswegen halten sich Investoren auch zurück. 2020, also letztes Jahr, hatten wir erstmals seit 2014 einen negativen Wert bei deutschen Direktinvestitionen in Russland. Die deutschen Unternehmen haben also mehr Investitionen aus Russland abgezogen, als sie neu investiert hatten. Laut Bundesbank wurden unterm Strich 380 Millionen Euro aus Russland abgezogen. Das zeigt, dass die Investoren sehr zurückhaltend sind. Wir sehen im Moment eigentlich kaum neue Projekte ausländischer Unternehmen in Russland. Anders ist es bei den Unternehmen, die schon vor Ort sind. Deutsche Unternehmen im Land sind eigentlich zufrieden mit ihrer Geschäftsentwicklungen in Russland. Sie investieren weiter in ihre Produktionsstätten, bauen neue Logistikkomplexe, die Handelskonzerne gehen in die Regionen und bauen neue Supermärkte Bei diesen Unternehmen sehen wir auf jeden Fall Expansion. Aber neue Unternehmen kommen kaum ins Land. Sie werden abgeschreckt von möglichen weiteren Sanktionsrunden, die ein gewisses Risiko bergen für künftige Geschäfte.

Gerit Schulze: Es gibt sicher bestimmte Abhängigkeiten. Deutschland bezieht mehr als die Hälfte seines Erdgasbedarfs von 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland. Jeweils ein Viertel liefern die Niederlande und Norwegen. Da ist sicherlich eine gewisse Abhängigkeit da. Das gleiche gilt für Erdöl, wo Deutschland ein Drittel der Importe aus Russland bezieht. Bei Titan bezieht Airbus 65 Prozent seiner Lieferungen aus Russland. Das heißt, für den Flugzeugbau auch in Deutschland wird Titan aus Russland benötigt. Künftig könnten Abhängigkeiten auch in anderen Bereichen wachsen, z.B. bei Seltenen Erden und Lithium für die Batterieproduktion, die in Deutschland jetzt stark anläuft. Auch da will sich Russland als Lieferant positionieren. Natürlich ist das immer ein Geben und Nehmen, denn auch Russland ist abhängig von deutschen Lieferungen. Bei Arzneimitteln z.B. hängt das Land zu mehr als der Hälfte von ausländischen Lieferungen ab, was das Wertvolumen an Medikamenten anbelangt. Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Lieferant. Also besteht auch eine Abhängigkeit in die andere Richtung. Ebenso ist das Russland bei den Ausrüstungen für seine großen Flüssiggasprojekte angewiesen auf ausländische Anlagenbauer. Oder in der Petrochemie, in die Russland ebenfalls groß investiert, um mehr Rohstoffe zu verarbeiten und eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Auch hier sind deutsche Maschinen- und Anlagenbauer immer gut im Geschäft. Also da besteht schon auch eine gewisse Abhängigkeit. Die russische Pharmaindustrie muss viele Wirkstoffe aus dem Ausland beziehen. In der Lebensmittelindustrie zählt Deutschland zu den führenden Lieferanten bei Geschmacks- und Konservierungsstoffen. Und dann haben wir die Möbelindustrie zum Beispiel, die bestimmte Pigmente oder Farben braucht, um das Holz zu bearbeiten. Es bestehen also gegenseitige Verflechtungen. Wobei die Abhängigkeit von Russland nicht größer ist als von anderen Ländern.