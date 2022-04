Doch dieses Problem sei selbstverschuldet, sagt Energie-Expertin Claudia Kemfert. Schließlich habe sich die Industrie selber in die Abhängigkeit von russischem Gas gebracht, statt auf verschiedene Lieferanten zu setzen. "Aus unserer Sicht war das nie nachvollziehbar, weil wir davor immer gewarnt haben." Gerade beim Gas sei die einseitige Abhängigkeit von einem Lieferanten sehr gefährlich. "Das zeigen unsere Studien seit über zehn Jahren. Aber die Industrie hat diese Warnungen in den Wind geschlagen", so die Professorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.