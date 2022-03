Die deutsche Frachtfluggesellschaft Cargologic Germany mit Sitz am Flughafen Leipzig/Halle muss wegen des EU-Flugverbots für russische Flugzeuge derzeit am Boden bleiben. Wie das Bundesverkehrsministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat das Luftfahrtbundesamt die entsprechende Zulassung bereits am 11. März ausgesetzt.