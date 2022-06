Hohe Inflation ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg ein Thema. Steigende Preise habe es schon vorher gegeben, sagt Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. "Das ging auch vor einem Jahr schon los, als noch gar nicht die Rede war von einem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir sehen auch in anderen Ländern, die gar nicht so sehr von russischen Energielieferungen abhängen, hohe Inflationsraten. Das hat ganz viele Gründe im Moment", erklärt Holtemöller.