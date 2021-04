Kretschmer zu Gesprächen in Russland Sachsens Arbeitgeberpräsident fordert "Wandel durch Handel"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gesprächen in Russland Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reist am Mittwoch nach 2019 ein weiteres Mal zu Gesprächen nach Moskau. Anlass ist die Eröffnung einer gemeinsamen Ausstellung der Tretjakow- Galerie und der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zur Romantik.



Kretschmer will die Gelegenheit nutzen, mit Vertretern der russischen Zivilgesellschaft und der Opposition, aber auch mit denen der Administration ins Gespräch zu kommen. Er wird von einer Delegation aus Sachsen begleitet. Die Reise steht im Lichte erhöhter Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Erst in der letzten Woche hatten US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, die Truppen an der ostukrainischen Grenze abzuziehen. Gleichzeitig wurden in der letzten Zeit Sanktionen verlängert und neue verhängt.



Kretschmer wird unter anderen vom sächsischen Arbeitgeberpräsidenten Jörg Brückner begleitet. Mit ihm sprachen wir über die Bedeutung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere auch für Ostdeutschland.