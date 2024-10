Eine fatale Entscheidung, sagt Andreas Nowak, verkehrspolitischer Sprecher der sächsischen CDU-Fraktion. Denn sie benachteilige deutsche Flughäfen und damit auch deutsche Flugreisende: "In Schweden, in Polen, in Ungarn, also in anderen EU-Ländern ist das offensichtlich nicht so ein großes Thema. Wir haben erst um die 80 Prozent der Vor-Corona-Kapazitäten im Flugverkehr wieder aufgebaut. Das liegt an den hohen Kosten, die die Ampelregierung der Flugverkehrswirtschaft aufbürdet."