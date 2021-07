In Sachsen ist in diesem Jahr kein neues Windrad gebaut worden. Das geht aus Zahlen der Branchenverbände hervor. Sachsen ist danach neben dem Saarland das einzige Flächenland, in dem der Ausbau komplett zum Stillstand gekommen ist. Da im ersten Halbjahr zudem zwölf Anlagen abgebaut wurden, ging der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung zurück (minus 6 Megawatt).