Eine andere Möglichkeit, der Energiekrise zu begegnen, bestehe darin, Nord Stream 1 abzuschalten und auf Nord Stream 2 auszuweichen, sagt Prof. Steffen Keitel. Präsident der IHK Halle-Dessau: "Wenn Nord Stream 1 angeblich so anfällig ist, dann soll Gazprom doch über die nagelneue Pipeline Nord Stream 2 liefern." Russland könne dann nicht mehr technische Probleme als Grund für die verringerten Lieferkapazitäten vorschieben. "Ein 'Pipeline-Switch* wäre also ein guter Lackmustest", so Prof. Keitel. Ob das wirklich einen praktischen und nicht nur einen symbolischen Charakter hätte, wird sich wohl erst zeigen, sollte die Politik sich für diesen Weg entscheiden. Aktuell scheint es noch keine Überlegungen in der Politik zu geben, die neue Pipeline ans Netz zu nehmen.