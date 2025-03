Öffentlicher Dienst Schlichter für mehr Geld und mehr freie Tage für Beschäftigte von Bund und Kommunen

28. März 2025, 17:10 Uhr

Bei den Verhandlungen um höhere Löhne im öffentlichen Dienst waren die Fronten verhärtet. Nach mehreren Warnstreiks in Kitas, der Verwaltung und in der Pflege konnten sich beide Parteien nicht einigen. Eine Schlichtung wurde einberufen. Die Schlichter legten nun ihre Empfehlung vor. Dazu zählt eine Lohnerhöhung in zwei Stufen.