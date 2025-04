Bildrechte: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Fragen und Antworten So funktioniert der neue Schufa-Score

04. April 2025, 05:00 Uhr

Die Schufa gewährt künftig Verbrauchern vollen Einblick in die Berechnung der Kreditwürdigkeit. Die Auskunftei vereinfacht ihr Berechnungsmodell für den sogenannten Bonitäts-Score. Verbraucher sollen ohne großen Aufwand ihren Score nachrechnen können. Was ändert sich und was bringt das dem Verbraucher?