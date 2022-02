Datenhandel Schwedischer Investor will Schufa übernehmen

Wer einen Kredit etwa für ein Haus oder ein Auto aufnehmen will, oder auch nur eine Wohnung mieten möchte, kommt häufig nicht an der "Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung" (Schufa) vorbei. Sie bewertet die Bonität der möglichen Kreditnehmer oder Interessenten. Jetzt will ein schwedischer Finanzinvestor in die Schufa einsteigen. Das sorgt für viel Kritik.