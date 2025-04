Alexander Kriwoluzky ist Makroökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Er sagt: "In der Regel haben sich die Zentralbanken darauf geeinigt, dieses Gold nicht zu verkaufen oder nicht in großem Maße zu verkaufen, um den Preis des Goldes nicht künstlich nach unten zu treiben." Denn wenn die Zentralbanken auf einmal das Gold verkauften, dann würde der Preis des Goldes fallen.