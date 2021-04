Trend in der Tourismusbranche Immer mehr Reisebüros verlangen Gebühren für Beratungen

Hauptinhalt

Immer mehr Reisebüros lassen sich ihre Beratung bezahlen und führen sogenannte Service-Entgelte ein. Zuletzt kündigte das der Konzern TUI an, der in Deutschland rund 400 eigene Reisebüros betreibt. Wer dort eine Reise bucht, zahlt in Zukunft ein paar Euro drauf. Ist das die Zukunft in der Branche? Müssen Kundinnen und Kunden in Reisebüros in Deutschland generell mit Gebühren rechnen?