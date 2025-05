Social Leasing: In Frankreich gibt es das schon. Menschen mit kleinen Einkommen können für wenig Geld ein E-Auto leasen. 15.400 Euro im Jahr war das Maximaleinkommen in Frankreich, um an dem Programm teilnehmen zu können. Das entspricht etwa dem dortigen Mindestlohneinkommen.

Berechtigte können bereits ab 50 Euro monatlich ein E-Fahrzeug leasen. Und zwar E-Autos, die maximal 47.000 Euro kosten, zum Beispiel ein Opel Corsa oder ein Renault Twingo. Die Nachfrage war riesig, der Verkauf von günstigeren E-Autos in Frankreich stieg an.

Bisher könnten sich auch in Deutschland eher Menschen aus höheren Einkommensgruppen E-Autos leisten und das müsse sich ändern, sagt SPD-Verkehrspolitikerin Isabel Cadematori: "Man schafft damit auch Absatz für kleinere und mittelgroße Elektrofahrzeuge, die dann nach einer Leasingzeit ihren Weg in den Gebrauchtwagenmarkt finden würden, wo dann auch Menschen, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, ihr Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt elektrisch kaufen."