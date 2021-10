Die Maschinen laufen wieder, im Solar Valley in Thalheim, Sachsen-Anhalt. "Hier bekommen die Solarzellen, die Wafer, wie wir sie benennen ihre typische blaue Farbe", sagt Jochen Fritsche, Leiter der Fertigung in den neuen Produktionshallen der Solarfirma Meyer Burger. Und diese Wafer sollen auch der Grund sein, warum die Solarindustrie wieder ein Heimspiel werden soll. Von einer neuen Generation der Solar-Technologie spricht Fritsche:

Diese Maschinen gibt’s nur hier. Diese Maschinen sind ein maßgeblicher Baustein dafür, dass man hocheffiziente Module zu sehr wettbewerbsfähigen Bedingungen herstellen kann. Jochen Fritsche Meyer Burger in Thalheim

Und das sei erst der Anfang. Aktuell werden 200.000 Siliziumscheiben pro Tag zu Solarzellen verarbeitet. Nächstes Jahr sollen es drei Mal so viel sein. Die Maschinen dazu werden gerade in der noch luftigen Werkhalle eingebaut. Weitere Fabriken sollen in den kommenden Jahren hier entstehen, nicht nur in Thalheim.

Neuigkeiten aus Freiberg

Mitarbeiter bei Meyer Burger Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch in Freiberg in Sachsen ist kürzlich der Betrieb in einer neuen Fabrik angelaufen. Insgesamt 3.000 Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren entstehen – und bleiben.



Aus Fehlern habe das Unternehmen gelernt, sagt Moritz Borgmann, einer der Geschäftsführer von Meyer Burger. In der Vergangenheit haben die deutschen Maschinenbauer nach seinen Worten "quasi an jeden die Maschinen und auch die Technologie verkauft", auch Meyer Burger:

Wir haben auch sehr viel Technologie nach China verkauft. Und dieses Geschäftsmodell haben wir beendet. Wir stellen zwar noch Maschinen her, aber nur noch für unseren eigenen Gebrauch. Moritz Borgmann Geschäftsführer bei Meyer Burger

Die Technologie wird also geschützt. Doch reicht das aus, damit die Solarindustrie sich hält? Jens Schneider ist Professor für vernetzte Energiesysteme an der HTWK in Leipzig. Früher selbst in der Solarbranche wechselte er zurück in die Wissenschaft, als die Solarindustrie in die Krise geriet. Er glaubt an ein Comeback.

Aufbruchstimmung in ganz Mitteldeutschland

Werde die Energiewende ernstgenommen, meint Schneider, sei ganz klar, "dass wir mehr Photovoltaik und Solarenergie brauchen, in Deutschland und in Europa". Da mache es Sinn, "dass wir hier auch wieder die Solarmodule und Solarzellen herstellen", auch wegen der steigenden Kosten etwa beim Transport.

Es sind so große Mengen an Solarmodulen, die wir benötigen in Europa, da macht es auf jeden Fall Sinn, die auch hier herzustellen. Jens Schneider HTWK Leipzig

Nicht nur im Solar Valley bei Thalheim, in ganz Mitteldeutschland herrscht Aufbruchsstimmung. Die Dresdner Firma Solarwatt hat kürzlich drei neue Fabriken in Betrieb genommen. 100 Millionen Euro will Firmenchef Detlef Neuhaus bis 2023 in die Firma investieren. Im thüringischen Langenwetzendorf hat der Chemnitzer Solarproduzent Heckert Solar seine neue Produktion kürzlich gestartet.