Aus Bückleins Sicht ergeben Fördergelder nicht punktuell Sinn, sondern, wenn möglichst viele Menschen etwas davon haben. In diesem Fall profitieren vor allem Menschen, die vermögend seien, ergänzt Philipp Stielow von Deutschland größtem Sozialverband VdK.

Der Sprecher für Thüringen sieht darin das größte Problem: "Es ist ungerecht, es ist unsozial und es ist auch nicht sinnvoll. Wenn man was machen will gegen den Klimawandel und für die Menschen, muss man doch gucken, dass man viele Menschen erreicht. Wenn es um Verkehr geht, wäre aus unserer Sicht das Allerwichtigste, erst mal die Finanzierung des Deutschlandtickets sicher zu stellen. Also, sehr gut Verdienende zu fördern und elf Millionen Menschen die Förderung zu verweigern, macht aus unserer Sicht keinen Sinn."