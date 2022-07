Erneuerbare Energien Mit Solarzellen auf den Äckern gegen die Energiekrise?

Die Energieerzeugung hätte laut Nachtwey noch weitere Vorteile: Die Bewässerung der Pflanzen könne zum Beispiel elektrifiziert und automatisiert werden. "Da bieten sich unglaublich viele Möglichkeiten", so der Bio-Obstbauer. Acht Apfelsorten werden unter den Solarmodulen angebaut. In den nächsten fünf Jahren wird das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme die Methode aus Gelsdorf wissenschaftlich begleiten. Untersucht werden soll zum Beispiel, ob der Wetterschutz wirkt und ob trotzdem genug Licht für die Apfelbäume durchkommt. Das Projekt wird von Land und Bund gefördert.

Ebenfalls mit der Solarenergie gespeist wird die Bewässerung der Anlage. Landwirt Fabian Karthaus spricht hier von einer Kreislaufwirtschaft: "Das heißt, der Regen, der vom Dach tropft, ist hier mittig in der Drainage aufgefangen, aufbereitet und wird dann über die Tröpfchenbewässerung der Pflanze wieder zugeführt. Und zwar nicht nur dann wenn es regnet, sondern smart, per App."

Eine Wetterstation, die Fabian Karthaus und seine Mitarbeiter in der Anlage aufgebaut haben, ist mit der App verbunden: "Scheint viel Sonne, ist es windig, bewässern wir etwas länger. Scheint wenig Sonne und es regnet vielleicht, ist die Bewässerung ganz aus." Die smarte Lösung ermöglicht so den Obstanbau auch in Regionen, die klimatisch dafür nicht so gut geeignet sind.