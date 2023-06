Meyer Burger ist derzeit nach ZDF-Angaben der einzige Solarzellenhersteller in Europa. Gegründet in der Schweiz, entwickelt das Unternehmen dort Solarzellen und -module, die bislang in Deutschland gefertigt werden. In Sachsen-Anhalt hat Meyer Burger eine Produktionsstätte mit 350 Mitarbeitenden in Thalheim, einem Stadtteil von Bitterfeld-Wolfen. In Sachsen gibt es weitere Werke in Freiberg und Hohenstein-Ernstthal.