Die stärkste Belastung ergibt sich durch die steigenden Beitragssätze in der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Per Saldo schneiden daher nur Familien mit zwei oder mehr Kindern und unteren oder mittleren Einkommen ein wenig besser ab. Bei Alleinerziehenden mit einem Kind gleichen sich Be- und Entlastungen aus, wenn das Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze des Jahres 2024 liegt. Besserverdienende Alleinerziehende haben dagegen 2025 weniger Netto vom Brutto als 2024. Single-Haushalte schneiden bei Steuern und Abgaben in allen Einkommensgruppen 2025 schlechter ab als 2024, wobei hier die wohlhabenderen Alleistehenden am stärksten belastet werden.