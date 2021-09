ETF - Exchanged Traded Funds ETFs sind börsengehandelte Fonds, die die Wertentwicklung eines Aktienindizes nachbilden. Wer in ETF-Anteile investieren will, kann diese an der Börse kaufen, ohne dafür Ausgabeaufschläge bezahlen zu müssen. Dabei gibt der Anbieter eines ETFs keine einzelnen Anteile heraus, sondern üblicherweise Blöcke von verschiedenen Anteilen. Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht