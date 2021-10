Das Risiko von Einzelaktien ist viel höher. Da muss man wissen, dass es jetzt keine sichere Geldanlage, das ist Spekulation. Das machen Leute auch. Bei jungen Leuten gibt es eine interessante Kombination. Da packen manche 100 Euro im Monat in einen ETF (Aktienindexfonds)-Sparplan – also ganz konservativ –, der jahrelang läuft. Und wenn dann am Ende des Monats, sagen wir 23 Euro, übrig sind, nehmen Sie die und kaufen damit irgendeine Einzelaktie, von der Sie glauben, dass die morgen durch die Decke gehen wird. Wenn das klappt, ist alles gut. Wenn nicht, dann ist dieses Geld eben weg. Andere Leute gehen das gleiche Geld fürs Lotto aus.



Wenn die Alternative ist, Einzelaktien kaufen oder Lotto spielen, ist es deutlich seriöser, Einzelaktien zu kaufen – ebenso bei der Alternative Einzelaktie oder Sportwette/Trabrennbahn. Aber wenn die Alternative ist, Einzelaktien zu kaufen oder Geldanlegen langfristig in ETF, dann ist Einzelaktien kaufen nicht die Lösung.