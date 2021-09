Die Kommunen seien in solchen Fällen aber nicht machtlos, sagt Andre Adami, Immobilienexperte beim Institut Bulwiengesa. Gerade, wenn es um so große Flächen gehe. Er sagt: "Da gilt es natürlich, harte städtebauliche Verträge zu schließen, die also auch für potenzielle Rechtsnachfolger gelten, wo also diese Wertentwicklung des Grundstückes bei einem eventuellen Verkauf abgeschöpft werden kann."