Die gute Prognose liegt unter anderem an der andauernden Trendgeschichte des Spielens. Einer Umfrage von YouGov zufolge nahm das Spielen in der Pandemie drastisch zu. 21 Prozent der Umfrageteilnehmer haben dabei Spielwaren für sich oder die Familie gekauft. 26 Prozent der Befragten kauften Spielzeug als Geschenk an andere. Viele nutzen Spielzeug als "Therapeutikum", um die Krise zu bewältigen. 37 Prozent der Befragten wollen Spielen auch zukünftig mehr in den Alltag integrieren. Bei YouGov handelt es sich um ein britisches Meinungsforschungsinstitut. Die Umfrage wurde im Auftrag des DVSI durchgeführt.