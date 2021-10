Weihnachtsgeschenke Einzelhandel warnt vor Lieferengpässen bei Spielwaren

Wenig verwunderlich – prangt doch an diskreten Stellen der Spielwaren häufig der Schriftzug "Made in China". Und eben der Herstellungsort China hat verschiedene Auswirkungen: Dort ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausfällen in der Produktion gekommen, etwa durch Corona-Ausbrüche in Fabriken, die zu vorübergehenden Produktionsstopps führten, oder auch durch Stromausfälle.