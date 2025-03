Cyberangriffe und Spionage Phishing-Mails noch immer unterschätzte Gefahr für Unternehmen

Alain Barthel stellt Unternehmern gern folgende Frage: "Wie gut können ihre Mitarbeiter umgehen mit Phishing-Mails?" Barthel ist Gründer des IT-Unternehmens PC-College. Das bringt Firmen bei, wie sie Angriffe auf ihre Computer abwehren. Und diese Angriffe nähmen noch immer zu, betont Barthel: "Achtzig Prozent aller Einbrüche entstehen durch Phishing-Mails. Also E-Mails, die so tun, als ob sie von irgendeiner Bank kommen, irgendeinem DHL Dienst, oder, oder, oder. In dem Augenblick, wo sie draufklicken, war es das schon."