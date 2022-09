Mit dem Tankrabatt hatte die Regierung die Energiesteuer auf Kraftstoffe von Anfang Juni bis Ende August gesenkt. Inklusive Mehrwertsteuer betrug die Ersparnis 35,16 Cent beim Benzin und 16,71 Cent beim Diesel. Vor Einführung des Rabatts am 30. Mai war Super E5 laut Statistik nur in zwei Nachbarländern – in Dänemark und in den Niederlanden – teurer gewesen als in Deutschland. Ein Liter kostete damals 2,21 Euro, also deutlich mehr als am 5. September.