Gemessen am Rohölpreis und Dollarkurs sei Benzin deutlich zu teuer, monierte schon vor wenigen Tagen ein Sprecher des Automobilclubs ADAC. Längst hätten sich die Preise für Benzin und Diesel an der Tankstelle vom Preis für Rohöl entkoppelt und dieser Prozess habe bereits im März begonnen.

Mineralölkonzerne: Schuld sei auch der Rhein

Und was sagen die Mineralölunternehmen? Eva Kelm, Pressesprecherin von Aral, erklärt auf Anfrage, der Tankrabatt sei "vollumfänglich" an die Kunden weitergegeben worden, nicht nur bei Aral, sondern in der gesamten Branche.

Mit der Antwort auf unsere Anfrage an Total beauftragte das Unternehmen Alexander von Gersdorff, Pressesprecher des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie e.V. Er nennt mehrere Gründe für die derzeitigen Preise an den Tankstellen. So sei der Rohölpreis seit Anfang August gestiegen: "um knapp sechs Prozent in US-Dollar und knapp acht Prozent in Euro (wegen des schwächeren Euros zum Dollar)". Das stimmt zwar, aber der aktuelle Rohölpreis liegt immer noch viel niedriger als im Juni. Es gäbe noch weitere Gründe, so von Gersdorff. So sei Diesel gerade deshalb so teuer, weil viele Unternehmen gerade von Gas auf Heizöl umstellten. Da Diesel und Heizöl quasi identische Produkte seien, werden diese knapper und damit teurer.