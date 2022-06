Umstrittene Steuersenkung Wäre es ohne den Tankrabatt viel teurer?

Im Vergleich mit einigen Nachbarländern Deutschlands lässt sich feststellen, dass dort in den vergangenen zwei Wochen die Preise für Benzin und Diesel teilweise im zweistelligen Cent-Bereich gestiegen sind.

In Dänemark etwa betrug am 13. Juni 2022 der Literpreis für Super 95 laut Zahlen der Europäischen Kommission rund 2,49 Euro. Drei Wochen zuvor, am 23. Mai 2022 lag dieser Preis bei 2,32 Euro – also ein Unterschied von 17 Cent. Ähnliches auch beim Diesel: Am 23. Mai kostete in Dänemark der Liter noch rund 1,95 Euro, am 13. Juni lag der Preis bei 2,28 Euro – 33 Cent mehr.

Solch eine Entwicklung lässt sich auch in Österreich beobachten. Dort betrug der Literpreis für Benzin am 23. Mai 1,81 Euro, für Diesel 1,70 Euro. Am 13. Juni kostete Benzin pro Liter 2,05 Euro – eine Steigerung von 24 Cent. Beim Diesel verteuerte sich der Preis in der Alpenrepublik um 32 Cent auf 2,02 Euro pro Liter.

Deutscher Dieselpreis steigt leicht, Benzinpreis sinkt

Am 13. Juni mussten Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland durchschnittlich circa 2,01 Euro pro Liter Benzin zahlen, beim Diesel rund 2,04 Euro. Drei Wochen zuvor lag der Benzinpreis noch bei rund 2,15 Euro, für den Liter Diesel rund 2,01 Euro.

Doch nicht bei allen Nachbarn Deutschlands stiegen die Spritpreise in dem Zeitraum dermaßen. In Tschechien beispielsweise verteuerte sich der Literpreis nur moderat. So kostete Diesel am 23. Mai 1,88 Euro, am 13. Juni stieg er auf 1,89 Euro. Der Literpreis für Benzin stieg ebenfalls nur geringfügig um vier Cent auf 1,91 Euro.